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ترفيع العقيد الدكتور تامر المعايطة الى رتبة عميد في جهاز الامن العام
وطنا اليوم- صدرت الارادة الملكية السامية بترفيع العقيد الدكتورتامر سليم المعايطة من مرتب مديرية الامن العام الى رتبة عميد، وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور قاسم العمرو ناشر موقع وطنا اليوم بالتهنئة والتبريك من الاخ الدكتور العميد تامر سليم المعايطة، متمنيا له دائما التقدم والنجاح لخدمة الوطن في ظل قائد المسيرة الملك المفدى.
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