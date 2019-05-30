الرئيسية | اخبار الناس تهنئة للدكتور خالد نواف الشوحه بمناسبة ترقيته لرتبة استاذ في كلية الشريعة بجامعة اليرموك

وطنا اليوم-يتقدم أبناء الحاج عبدالله جروان عبيدات(ابو الوليد) المهندس وليد والأستاذ عبدالاله وخالد وعبدالمهدي وعبدالهادي وعبدالسلام من الأخ والنسيب العزيز صاحب الخلق الرفيع الأستاذ الدكتور خالد نواف الشوحه بمناسبة صدور قرار مجلس العمداء في جامعة اليرموك _كلية الشريعة _بترقيته إلى درجة الاستاذيه (بروفيسور) والله نسأل ان ينفع به وبعلمه الامه ولمزيد من التقدم والنجاح

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر