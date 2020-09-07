الرئيسية | محليات الرزاز يؤكد أهمية تسطيح المنحنى الوبائي والحد من انتشار كورونا

وطنا اليوم-عمان:ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اجتماعا لخلية أزمة كورونا في رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، لبحث آخر مستجدات الحالة الوبائية في المملكة وكيفية التعامل معها.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، أهمية مواصلة الجهود للحد من ارتفاع الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد وتسطيح المنحنى الوبائي، خصوصا في ظل مرحلة الانتشار المجتمعي للوباء.

ولفت الرزاز إلى ضرورة تشديد الإجراءات على جميع المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات والأسواق والمنشآت للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع وشروط الصحة والسلامة العامة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

وناقش الاجتماع الخطوات الكفيلة بالحد من تزايد عدد الإصابات المحلية بالفيروس والسيطرة عليه، كما طرحت مجموعة من السيناريوهات المتوقعة للسيطرة على انتشار الوباء.

كما ناقش أيضا قدرة النظام الصحي في المملكة بشقيه العام والخاص لتوفير كل السبل الممكنة لمواصلة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر