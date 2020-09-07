هل استورد الأردن مسحات ملوثة بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:كشف رئيس جمعية المهندسين الوراثيين الأردنيين الدكتور رمزي فودة، أن هنالك مسحات (كتات) تم استيرادها من قبل القطاع الصحي الحكومي ملوثة بفيروس كورونا.

ودلل فودة ، أن هنالك بعض الدول المجاورة أجرت فحوصات للتأكد من الكتات المستخدمة، وثبت تلوثها بفيروس كورونا وهي نفس الكتات التي استوردتها وزارة الصحة للكشف عن إصابات كورونا.

ويذكر أن الاختبارات تجري في غالبية الأحيان عن طريق أخذ عينات (مسحات) من حلق المريض أو من أنفه، وتوصي معاهد طبية عالمية عند الحالة المشكوك فيها بأخذ عينات ليس فقط من مسالك التنفس العليا، بل أيضا من المجاري التنفسية العميقة مثل إفرازات الشعب الهوائية أو الرئة.

وأكد فودة، أنه تم سحب تلك الكتات صينية المنشأ من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بعد ثبوت تلوثها بالفيروس.

وألمح إلى أن السبب وراء ارتفاع أعداد إصابات كورونا يعود لاستخدام فرق التقصي للكتات الملوثة، خصوصاً وأن 90% من تلك الاصابات لم تظهر عليها أي أعراض.

وطالب فودة، بتشكيل لجنة من القطاع الخاص للكشف عن الكتات المستوردة، بعد وجود فرق بين فحوصات مختبرات القطاع الحكومي ومختبرات القطاع الخاص.

وبين أن الكتات المستخدمة من قبل المختبرات الحكومية تختلف عن تلك المستخدة في المختبرات الخاصة.

وكان الناطق باسم لجنة الاوبئة نذير عبيدات، قال في وقت سابق ، بشأن “سبب اختلاف نتائج الفحوصات المخبرية التي تجرى للتأكد من الاصابة بفيروس كورونا من عدمه”.

وقال عبيدات، إن هذه ظاهرة معروفة في كل مختبرات العالم هناك ما يسمى بالنتيجة السلبية الكاذبة والنتيجة الايجابية الكاذبة، في الحالات الحالية يمكن ان يكون السبب “ايجابي كاذب” او يمكن ان يكون السبب “سلبي كاذب” في المختبر الثاني.

وكان قد نشر السبت، تقريرا حول شكوك ذوي متوفين بفيروس كورونا المستجد من تسجيل سبب الوفاة على أنه “كوفيد 19”.

وقالوا، إن الجهات المعنية تقوم بتسجيل سبب الوفاة بكورونا لأسباب لا نعرفها، علماً انهم لم يعانوا أو يشخصوا بكورونا في السابق.الغد