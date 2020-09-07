الرئيسية | محليات توجه لإنشاء محطات فحص كورونا بالمحافظات

وطنا اليوم-عمان:اشتكى مواطنون من تأخر كبير في الإعلان عن نتائج فحوصات كورونا ما أدى الى ارباكهم وارباك اسرهم، فيما بين مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس أسباب هذا التأخر، مبينا ان الوزارة تعمل على حل ذلك.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة، عن توجه لإنشاء محطات خاصة بفحص كورونا مجانا، في مختلف المراكز الصحية التابعة للوزارة في كافة محافظات المملكة.

وحسب يومية "الغد" بين المصدر إن الوزارة تدرس إنشاء هذه المحطات في ضوء الضغط الكبير على فرق التقصي الوبائي، والحاجة إلى التخفيف عنها، في ظل الانتشار المجتمعي للوباء.

وأوضح أن إنشاء المحطات سيعتمد على عدد السكان في كل منطقة، بحيث يمكن مراجعتها بأسرع وقت، وللتسهيل في استخراج النتائج.

وقال إن المحطات ستكون مربوطة إلكترونيا مع المختبرات المركزية في وزارة الصحة.

وفي السياق، أعلن المصدر نفسه، أنه سيتم توزيع 200 جهاز “آيباد” على أعضاء فرق التقصي الوبائي، بحيث تكون مربوطة إلكترونيا مع المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة، وذلك لغايات تسهيل عملهم.

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