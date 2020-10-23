الرئيسية | محليات تفاصيل 3 وفيات و59 إصابة كورونا جديدة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:سجّل في الأردن، الاثنين، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي جرش وإربد، بعد الإيجاز الحكومي الذي صدر الأحد.

وأعلن مدير صحة جرش محمد الطحان، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، موضحا أن "فرق التقصي الوبائي تقوم يوميا بسحب ما يقارب 500 عينة عشوائية ولمخالطين".

ودعا الطحان إلى ضرورة تقيد المواطنيين بشروط السلامة العامة والتباعد الجسدي وعدم التواجد في أماكن التجمعات والاكتظاط، وكبار السن وأصحاب السير المرضية إلى عدم مراجعة مستشفى جرش الحكومي والمراكز الصحية إلا للضرورة وإرسال شخص آخر لإحضار الأدوية الشهرية".

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وفي محافظة إربد، أكد مصدر طبي في تصريحات لقناة "المملكة"، إنه سجل 18 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظة حتى ظهر الاثنين، مضيفا أن "الإصابات منها مجهولة المصدر وأخرى من مخالطين توزعت في أماكن مختلفة من ألوية المحافظة".

وأضاف أنه "تم التعامل مع المصابين وفق البروتوكول الصحي المتبع وأن فرق التقصي الوبائي تقوم بتتبع المخالطين وجمع عينات منهم"، مشيرا إلى وجود عينات في المختبرات المركزية في العاصمة عمّان ومستشفى الملك المؤسس تم جمعها من مخالطين وبانتظار ظهور نتائجها خلال الساعات المقبلة".

من جهة أخرى، أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي ، الدكتور عدنان عباس، تسجيل 3 وفيات جديدة، لرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد الموجز الإعلامي أمس الأحد، حتى ظهر اليوم الإثنين إلى (11) وفاة.

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