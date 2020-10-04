الأسواق الحرة تدخل تعديلاً على النظام الداخلي للموارد البشرية لتلبية الحاجة من خبراتها

وطنا اليوم-عمان- اكدت شركة الاسواق الحرة الاردنية انها عممت لكافة موظفيها وفي مختلف الاقسام لفتح باب التنافس لتبوأ المناصب الاشرافية في الشركة استنادا لاسس الكفاءة والخبرة .

وكان مصدر مسؤول في شركة الأسواق الحرة الأردنية صرح أن تعديل النظام الداخلي للموارد البشرية للشركة الذي اقره مجلس ادارة الشركة في شهر شباط/فبراير الماضي؛ يهدف لتلبية احتياجات الشركة وتعزيز إمكانياتها من الموارد البشرية، والاستفادة من كفاءة الموظفين من اصحاب الخبرات الطويلة في الشركة ، وذلك في مجال المبيعات وبعض الوظائف الأخرى، التي لا تحتاج لشهادات جامعية ، مثل الخدمات العامة والمبيعات.

وأكدت شركة الأسواق الحرة الأردنية أنها كشركة تعتمد في قسم الموارد البشرية على مقابلة الوصف الوظيفي للموظف مع المؤهل العلمي، تعتمد في ذات الوقت على المهارات والخبرات لدى الموظف؛ وذلك لتمكينه من أداء عمله على أكمل وجه.

واشارت الأسواق الحرة أنه تم فتح المجال لبعض الوظائف لموظفيها من الشركة من حملة التوجيهي والدبلوم، للوصول إلى رئيس قسم أو مشرف، كحد اقصى. حيث أن بعض الموظفين في الشركة لهم خبرات طويلة في مجالات مختلفة، مثل: مجال المبيعات لاكثر من عشرين عاما ؛ ما يسمح لهم حسب التعديل الجديد وبناءً على مؤهلاتهم التي هي أقل من المؤهل الجامعي، نيل هذه الفرصة بناء على مسيرة عطاءهم وللأستفادة من خبراتهم المتميزة. وعدم اضاعة الفرصة امام بعض هذه الخبرات للوصول إلى هذه المواقع القيادية، كرئيس قسم أو مشرف كحد أقصى.