الرئيسية | محليات الطب الشرعي تخالف إجراءات وزير الصحة في دفن وفيات كورونا

وطنا اليوم-عمان:خالفت جمعية اختصاصيي علوم الطب الشرعي الاردنية وزير الصحة سعد جابر في البروتوكول المتبع لدفن وفيات كورونا.

وزارة الصحة وبالتعاون مع الاجهزة المعنية خصصت في المقابر الاسلامية اجزاء خاصة لدفن وفيات كورونا ، في قبور لها مواصفات خاصة مثل عمل شيك ضمن محيط القبر ووضع صبة اضافية ،وبلاطات اضافية ، كما منعت حضور اكثر من شخصين من اسرة المتوفى لعملية الدفن واشترطت حضور مشرف من الطب الشرعي.

الجمعية اعتبرت في رسالتها الموجهة لجابر والجهات المعنية ان الفيروسات تعيش وتنشط في الخلايا الحية ولا تعيش فيها بعد موتها ، الا لفترات قصيرة لا تتجاوز الساعات.

وبينت ان غسل الجسم بعد الموت بعناية بالماء والصابون وفركه لـ 21 ثانية فقط يكفي ، مبينة انه يمكن استخدام الكحول الطبي في ذلك ، والتخلص من ملابس المتوفى او غسلها بعناية.

واعتبر انه لا لزوم لدفن المتوفى بمقابر خاصة او تغيير سماكة جدران القبر او قاعدته عن الوضع الطبي ، ولا يوجد ضرورة لمرافقة الطبيب الشرعي للجثة والاشراف على دفنها.

وتاليا نص الكتاب :

















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