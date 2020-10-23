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جابر يعمم على المستشفيات الخاصة تسعيرة علاج كورونا
وطنا اليوم-عمان:عمم وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الاثنين، تسعيرة إقامة مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة للأردنيين والأجانب.
1- تكلفة العزل في غرفة من الدرجة الأولى: 250 دينارا
* الإقامة والخدمات الفندقية
*التنقلات
*مدة الإقامة 10 أيام والتي حددت بحسب تعليمات لجنة الأوبئة.
6- يتم احتساب تكلفة المريض في غرف العزل حسب السعر المقرر أعلاه وعدد أيام الإقامة، وان احتاج المرضى دخول قسم العناية الحثيثة فيتم اضافتها الى تكلفة الفاتورة حسب السعر المقرر لكل مستشفى.
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