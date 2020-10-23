جابر يعمم على المستشفيات الخاصة تسعيرة علاج كورونا

وطنا اليوم-عمان:عمم وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الاثنين، تسعيرة إقامة مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة للأردنيين والأجانب.

وجاءت التسعيرة على النحو التالي:

1- تكلفة العزل في غرفة من الدرجة الأولى: 250 دينارا

2- تكلفة العزل في غرفة مشتركة: 150 دينارا

3- عزل الطفل: 200 دينارا

4- تكلفة مرافق الطفل في غرفة العزل: 100 دينار.

5- يضاف الى الأسعار أعلاه الخدمات التالية :

* الإقامة والخدمات الفندقية

*الفحوصات التشخيصية

*الصور الشعاعية

*ادوية رفع المناعة

*معالجة الاعراض المصاحبة للممرض

*الاشراف الطبي من قبل استشاري الصدرية

*استشارة الطب النفسي

*التنقلات

*مدة الإقامة 10 أيام والتي حددت بحسب تعليمات لجنة الأوبئة.

*المستهلكات والمستلزمات الطبية

6- يتم احتساب تكلفة المريض في غرف العزل حسب السعر المقرر أعلاه وعدد أيام الإقامة، وان احتاج المرضى دخول قسم العناية الحثيثة فيتم اضافتها الى تكلفة الفاتورة حسب السعر المقرر لكل مستشفى.