 وطنا نيوز -تعرف على سعر تنكة الزيت الاردني
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تعرف على سعر تنكة الزيت الاردني
التاريخ : 05-10-2020 11:50:18 المشاهدات: 1618

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الرسمي باسم نقابة معاصر الزيتون نضال سماعين ، الاثنين ، ان سعر تنكة زيت الزيتون غير المغشوش يتراوح من 72 - 82 دينارا والسوق المحلي يفرض نفسه بحسب العرض والطلب .
واضاف سماعين ان توقعات وزارة الزراعة لكمية الزيت التي سيتم انتاجها تقدر بـ 24 الف طن وبنسبة انخفاض 10 آلاف طن عن الموسم الماضي الذي قدرت كميته بـ 33 الف طن .
ونوه الى انخفاض كميات الزيت هذا العام له عدة عوامل منها موجات الحر التي شهدتها المملكة .
ولفت الى ان النقابة قدمت خطة عمل ضمن برتوكولات صحية لوزارة الزراعة وادارة الازمات لادارة سير العملية الانتاجية داخل المعاصر .

وتأتي الخطة كالتالي :
1 - تعقيم المزارع .
2 - قياس درجة حرارة المزارع ( صاحب المحصول )
3- وضع المحصول والحصول على ورقة دور من المعصرة .
4 - الانتظار في المنزل حتى يتم الاتصال به لحضور ( العصرة )
5 - لا يتم استقبال اكثر من شخص واحد عن كل محصول


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