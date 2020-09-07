تنشر جداول الناخبين النهائية ونماذج الترشح

وطنا اليوم - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني، الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات النيابية العامة للمجلس 19، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وأتاحت الهيئة الجداول النهائية للناخبين أيضا، عبر خدمة الاستعلام عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم المجاني 94455؛ والاستعلام من خلال مركز الاتصال الخاص بالهيئة 117100.

وزوّدت الهيئة رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية بالجداول النهائية للناخبين، عملا بأحكام المادة (6) الفقرة (ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، والتي تنص على: “تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته”.

وبينت الهيئة أن عدد الناخبين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر بلغ (4,647,835) ناخبا، منهم (2,200,456) ذكور و (2,447,379) اناث.

وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، لـ “المملكة” الأحد، إن الدائرة أسقطت من جداول الناخبين حتى الأحد 9753 شخصا، منهم المتوفى، أو دخل القوات المسلحة، أو محجور عليه قضائيا، أو تخلى عن الجنسية الأردنية، أو مفلس بقرار المحكمة (…)” وفق العموش.

وأضاف أنه منذ 23 أيلول/سبتمبر أوقف إدخال أي اسم على جداول الناخبين وذلك بحكم القانون، مشيرا إلى أن إسقاطات أسماء الناخبين مستمرة من جداول الناخبين حتى نهاية الشهر الحالي.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب، ، العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

وينص قانون الانتخاب في المادة الرابعة، فقرة (ب) أنه “بعد أن يحدد المجلس تاريخ الاقتراع، تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة (دائرة الأحوال المدنية والجوازات) إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

وكان عدد الناخبين النهائي وفق الجداول النهائية للانتخابات النيابية 2016، بلغ 4.139732 مليون ناخب.

نماذج الترشح

ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني نماذج الترشح الخاصة بالانتخابات النيابية 2020، ليتسنى لراغبي الترشح سحبها من الموقع لغايات تعبئتها وتقديمها إلى لجان الانتخاب خلال فترة الترشح والمقررة من 6 إلى 8 تشرين أول/ أكتوبر الحالي.