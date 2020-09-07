طقس العرب : هذه الليلة الأبرد منذ 4 شهور

وطنا اليوم-عمان:من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس خلال ساعات ليلة الاحد/الإثنين حيث يُتوقع أن تُسجّل درجة الحرارة الصغرى في العاصمة عمّان 17 ْ درجة مئوية و تكون الملموسة دون ذلك بشكل أكبر في عدد من المناطق. و يُوصى خلال ساعات الليلة القادمة بإرتداء ملابس أكثر دفئاً بالمقارنة بالليالي السابقة، و قد لا يكون الطقس مُناسب للجلسات الخارجية ليلاً في عِدّة مناطق.

و تنخفض درجات الحرارة لقيم أكثر تدنياً في مناطق البادية و السهول الشرقية و المناطق الصحراوية، و قد تُلامس درجات الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية في بعض المناطق غير المأهولة و المفتوحة.

و يُذكر أن درجات الحرارة الصغرى المُتوقعة ليلة الأحد/الاثنين يُمكن أن تكون الأقل منذ 4 شهور تقريباً أي منذ بدايات شهر يونيو/حزيران حيث سُجلت حينها درجات حرارة قد تكون مُتشابهة مع الليلة القادمة.

وتالياً درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة:

إربد: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في إربد: °18

عجلون: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجلون: °16

جرش: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جرش: °18

المفرق: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المفرق: °16

البلقاء: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في البلقاء: °18

عمّان: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان: °17

الزرقاء:درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الزرقاء: °17

مأدبا: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مادبا: °16

الكرك: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الكرك: °14

الطفيلة: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطفيلة: °15

معان: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في معان: °13

العقبة: درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العقبة: °22