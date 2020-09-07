 وطنا نيوز -أي قرار تتخذه الحكومة المستقيلة هو قرار باطل ومنعدم
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أي قرار تتخذه الحكومة المستقيلة هو قرار باطل ومنعدم
التاريخ : 04-10-2020 07:22:57 المشاهدات: 2111

وطنا اليوم - قال الخبير القانوني الدكتور راتب النوايسة إن المادة 74/ 2 من الدستور الأردني جاءت واضحة، وأن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس.

وأضاف النوايسة، الأحد، أن أي قرار تتخذه الحكومة المستقيلة هو قرار صادر عن جهة غير مختصة، وبحسب الفقه القضاء الإداري تعتبر قرارات منعدمة.

ورأى النوايسة أننا أمام مخالفة دستورية واضحة، لان تفسير الدستور يختلف عن تفسير القانون، فإذا سكت المشرع بالدستور فقد منع، مشيرا إلى أنه جرى العرف الدستوري واستقر أن يقوم جلالة الملك بتكليف الأمناء العامين بتصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة.

وأكد أن أي قرار تتخذه الحكومة المستقيلة هو قرار باطل ومنعدم وصادر عن جهة غير مختصة بإصداره، لافتا أنه يستطيع أي شخص متضرر من أي قرار تتخذه هذه الحكومة أن يطعن به أمام المحكمة الإدارية.


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