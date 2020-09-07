الرئيسية | محليات الفاعوري : لا عمل لمصانع عين الباشا بمناطق الحظر

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس بلدية عين الباشا الجديدة، جمال الواكد الفاعوري، الأحد، عن شمول جميع المصانع الواقعة في مناطق الحظر، بقرار العزل والحظر الشامل.

وقال الفاعوري، إن المصانع الواقعة ضمن مناطق الحظر، يحظر عليها العمل، وعلى موظفيها عدم الذهاب اليها طيلة فترة الحظر.

وكان الفاعوري، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن المناطق التي يسري عليها قرار العزل والحظر الشامل، في لواء عين الباشا.

وقال الفاعوري، إن المناطق ستكون ابتداء من الشارع العام أمام مستشفى الأمير حسين، إلى شارع عبدالكريم الفاعوري/ شارع الخرشا، وامتدادا للشارع المؤدي الى السلط، وحتى دوار الجسر المتجه الى صافوط ولبداية منطقة صافوط.

وكانت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، قررت السبت، عزل منطقة عين الباشا عن باقي مناطق محافظة البلقاء، وفرض حظر تجوّل شامل فيها، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين، ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.

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