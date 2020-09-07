التحول الى التعليم عن بعد في مدارس جديدة بالأردن -أسماء

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة التربية والتعليم انه تم تحويل ( 31 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأحد والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 17 ) مدرسة حكومية و ( 14 ) مدرسة خاصة بسبب إصابات كورونا.

حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 30 ) إصابة توزعت بين ( 14 ) معلمًا ومعلمة و ( 15 ) طالبا وطالبة وإداري في إحدى المدارس الخاصة.

المدارس الحكومية : -

تحولت ( 17 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 9 ) معلمين ومعلمات و ( 9 ) طلبة توزعت كالتالي :

1- مدرسة الجزائر الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

2- مدرسة حي الأمير حسن - الفترة الاولى / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة 4 طلاب.

3- مدرسة حي الأمير حسن - الفترة الثانية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى.

4- مدرسة بدر الكبرى الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة طالبة.

5 - مدرسة جعفر الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي / إصابة طالب.

6- مدرسة حمامة العليمات الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة معلمة.

7- مدرسة سحاب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة طالب.

8- مدرسة يافا الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

9- مدرسة ضرار بن الأزور المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلم.

10- مدرسة معان الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة طالب.

11- مدرسة القصور الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم ل لواء ماركا / إصابة معلمة.

12- مدرسة سفانة الأساسية الثانية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

13- مدرسة القادسية الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم ل لواء ماركا / إصابة معلمة.

14- مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة.

15- مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا.

16- مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلم.

17- مدرسة زيد بن الخطاب / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلم.

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المدارس الخاصة : -

تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 14 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 12 ) إصابة توزعت بين ( 5 )معلمين ومعلمات و ( 6 ) طلبة وإداري.

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● عادت ( 13 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات.

* تم تحويل ( 122) مدرسة حكومية وخاصة ووكالة الغوث الى نظام التعلم عن بعد بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل في لواءي القصر وعين الباشا.

• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 563 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 689 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 300 ) مدرسة حكومية ، ( 198 ) مدرسة خاصة ، ( 24 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 257 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).

• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 235) و( 16 ) مستخدما و ( 14 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .