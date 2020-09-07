الرئيسية | محليات الحسبان عميدا لمعهد الاعلام الاردني

وطنا اليوم - قرر مجلس إدارة معهد الإعلام الأردني تعيين الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الحسبان عميداً للمعهد اعتباراً من اليوم الأحد. ويحمل الدكتور الحسبان شهادة الدكتوراة في الدراسات الثقافية (الانثروبولوجيا الاجتماعية ) من فرنسا وبكالوريوس في الصحافة والاعلام من جامعة اليرموك. وعمل الحسبان خلال السنوات الماضية عضو هيئة تدريس في المعهد، إلى جانب عمله عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك.

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