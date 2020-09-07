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الحسبان عميدا لمعهد الاعلام الاردني
وطنا اليوم - قرر مجلس إدارة معهد الإعلام الأردني تعيين الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الحسبان عميداً للمعهد اعتباراً من اليوم الأحد.
ويحمل الدكتور الحسبان شهادة الدكتوراة في الدراسات الثقافية (الانثروبولوجيا الاجتماعية ) من فرنسا وبكالوريوس في الصحافة والاعلام من جامعة اليرموك.
وعمل الحسبان خلال السنوات الماضية عضو هيئة تدريس في المعهد، إلى جانب عمله عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك.
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