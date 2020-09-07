الرئيسية | محليات الصحة تحدد أسعارا جديدة لفحص كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، سعد جابر، الأحد، إن وزارة الصحة حسنت النظام الصحي ليكون قادرا على استقبال حالات كورونا.

وأضاف جابر، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أنه في بداية الجائحة كان كل ما يملكه الأردن مليون كمامة، والآن الأردن ينتج ما يزيد عن خمسة ملايين كمامة.

وأوضح وزير الصحة، أن هنالك ما يزيد عن 30 مختبرا في البلاد، قادرة على إجراء فحوصات كورونا.

وبيّن أن الأردن لدية اليوم، 400 فريق للتقصي الوبائي.

وقال إنه اعتبارا من صباح الإثنين، سيصبح سعر فحص PCR في المختبرات الخاصة 35 دينارا بدلا من 45.

وكشف جابر، عن ضع تسعيرة تسري اعبتارا من الإثنين لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة، وسيكون أقصاها 250 دينارا للدرجة الاولى و150 دينارا للدرجة الثانية، فيما سيتم مراقبة هذه التسعيرات من وزارة الصحة.

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