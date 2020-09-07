الرئيسية | محليات العضايلة: الحكومة لن تتوسع باتخاذ القرارات والإجراءات

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الأحد، أن الفريق الوزارة وبناءً على التوجيه الملكيّ السامي، ستستمرّ الحكومة بالعمل، وحتّى تشكيل حكومة جديدة، بهمّة وعزيمة ومثابرة، للتعامل مع وباء كورونا، الذي يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ، وذلك وفقاً للصلاحيّات الدستوريّة والقانونيّة المتاحة لنا.

وأكد العضايلة أن استقالة الحكومة هي التزام دستوري يجسّد المبادئ الديمقراطيّة السامية، التي دأبت عليها الدّولة الأردنيّة بقيادتها الهاشميّة الحكيمة منذ نشأتها، وهي تجذير للمسيرة الديمقراطيّة التي نمضي بها بكلّ ثبات وإصرار، رغم كلّ التحدّيات التي نواجهها، وأن الحكومة، باعتبارها مكلفة بتصريف الأعمال، لن تتوسع خلال هذه الفترة باتخاذ القرارات والإجراءات وستلتزم بمقتضى أحكام الدستور والتشريعات النافذة وبالتالي ستقتصر قراراتنا وإجراءاتنا على الأمور الضرورية، وتسيير الأعمال الروتينية، وإدامة عمل المؤسسات، وتقديم الخدمات الاعتيادية للمواطنين.

واضاف العضايلة أنه وانسجاماً مع ذلك، عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة رئيس وزراء الحكومة المكلّفة بتصريف الأعمال الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها جملة من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والخطوات الضروريّة التي من الممكن اتّخذاها خلال الفترة الحاليّة، خصوصاً فيما يتعلّق بالتعامل مع جائحة كورونا، مؤكدا أن الحكومة لن نتوانى على الإطلاق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للتعامل مع جائحة كورونا، من شأنها الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، والحفاظ على ديمومة عمل مختلف القطاعات، وبنفس الروحيّة والتشاركيّة والتنسيق بين أجهزة الدّولة المدنيّة والعسكريّة، منذ بدأت أزمة كورونا.

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