الأردن على موعد مع موجة حر جديدة

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب، إنه يتوقع ان يحدث تغير على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء، حيث يتمدد منخفض البحر الأحمر نحو منطقة جنوب بلاد الشام ومنها المملكة، يدفع معه كتلة هوائية حارة نسبيا وبالتالي ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الأسبوع.

أبرز التغييرات في الطقس مع بدء تأثير منخفض البحر الأحمر هذا الاسبوع

يطرأ ارتفاعات مُتتالية على درجات الحرارة اعتباراً من الثلاثاء و حتى نهاية الأسبوع على أقل تقدير.

تُصبح درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات.

الأجواء تُصبح أقرب إلى الصيفية منها إلى الخريفية و تكون حارة نسبياً في عدد من المناطق.

تظهر كميات من السُحب المُتوسطة و العالية مع ساعات عصر يومي الأربعاء و الخميس مع فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار.

رياح شرقية جافة نهاية الأسبوع

بالتزامن مع امتداد منخفض البحر الأحمر نحو المملكة، تتسع رقعة المرتفع الجوي فوق العراق من الشرق، هذه العناصر الجوية و تموضعها في هذه الأماكن سيعمل على نشاط في سرعة الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية على المملكة يومي الاربعاء و الخميس، حيث تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع، ويصبح الطقس حار نسبيا مع انتشار لكميات من الغبار في الاجواء.

ما هي تأثيرات منخفض البحر الأحمر عادة على المنطقة؟

منخفض البحر الأحمر هو منخفض جوي سطحي (في طبقات الجو المنخفضة) يتمركز فوق منطقة البحر الأحمر، وتتغير مساحة تأثيره ومكان تأثيره بحسب الفصول والظروف الجوية المحيطة، ويُعرف منخفض البحر الأحمر بأنه منخفض حراري، يعتمد على الفروقات الحرارية في تشكله وتعمقه واضمحلاله أو انكماشه والتي تنشأ بين حرارة سطح المياه في حوض البحر الأحمر وحرارة اليابسة في شبه الجزيرة العربية والسودان.

عادة ما يتسبب امتداد منخفض البحر الأحمر نحو الأردن باندفاع لكتل هوائية حارة وموجات حارة أحيانا خلال فصلي الربيع و الخريف، ويتقلص هذا المنخفض الجوي خلال فصل الصيف وتتضاءل فرص تأثيره على منطقة بلاد الشام.

من جهة أخرى، يتسبب منخفض البحر الأحمر بحالات عدم استقرار جوي، خاصة اذا تزامن امتداده نحو المملكة باندفاع لكتل هوائية باردة من الشمال، في هذه الحالة تتشكل حالات عدم استقرار قوية تترافق بعواصف رعديةو عواصف غبارية، وعادة ما تكون خلال فصلي الربيع والخريف.