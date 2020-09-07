الرئيسية | محليات الحوارات : الحكومة تعاملت مع جائحة كورونا بمزاجية

وطنا اليوم-عمان:اعتبر الطبيب والمحلل السياسي الدكتور منذر حوارات ، أن هنالك خلل منذ البداية بتقيم الحالة الوبائية في الأردن، وان المصفوفة التي وضعتها الحكومة سقطت منذ اليوم الأول لانتشار وباء كورونا.

وقال الحوارات الأحد، إن المصفوفة والاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتعامل مع وباء كورونا، مبنية على مزاجية وموقف سياسي، وأكثر من ما هي أسس علمية.

وطالب الحوارات بمعاقبة ومسائلة كل من تسبب بوجود خلل بالاستراتيجية في التعامل مع كورونا بالأردن، مشيرا إلى أننا نحن الآن بمأزق الانتشار المجتمعي لكورونا معتبرا أنها "جريمة مجتمعية".

وأكد أن الحالة الوبائية في الأردن لو أخذت على محمل الجد وبمنطق علمي، ما وصلنا لما نحن فيه من انتشار للوباء وتزايد عدد الوفيات، مطالبا في الوقت ذاته بإعلان حالة طوارئ وطني بالمجال الصحي.

ورأى الحوارات أن نسبة الوفيات بكورونا بالمجموع الكلي ليست عالية، ولكن في الأيام الأخيرة شهدنا تزايد عدد حالات الوفاة.

وقال يجب أن نأخذ ارتفاع الوفيات في الأردن بمنتهى الجدية، ونحن بحاجة لفحص وتشريح كل حالة وفاة فورا لأن فصيلة الفيروس التي تنتشر الآن في الأردن قد تكون أشرس وعلينا معرفة الحقيقة ، كما يجب التحري عن سبب وفاة صغار السن بكورونا، ولماذا توفي في ظل أن نسبة الوفاة بالحالة العادية متدنية.

وشدد الحوارات على التركيز الطبي على علاج مصابي كورونا وليس الوصول إلى حالة الوفاة، مؤكدا أن حالات الوفاة بالفيروس في الأردن مدعاة للتساؤل.

ولفت أن وزارة الصحة ترصد الحالات المعالجة في المستشفيات، ولا تتحدث عن الحالات النشطة، وذلك لتخفيف وطأة الفيروس على الناس، معتبرا ذلك بالأمر خطير، الذي يدفع المواطنين إلى عدم أخذ الوباء بمحمل الجدية الكافية.رؤيا

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