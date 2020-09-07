الرئيسية | محليات 10 وفيات بكورونا في الأردن منذ مساء أمس السبت

وطنا اليوم-عمان:سُجل في الأردن 10 حالات وفاة بفيروس كورونا منذ مساء أمس السبت وفق ما أعلن الدكتور عدنان عباس مدير مدريرية المركز الوطني للطب الشرعي.

وشهدت الليلة الماضية وفاة شاب من مواليد عام 2000 الذي يعد أصغر المتوفين بفيروس كورونا منذ بَدْء الجائحة.

وكان مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان شركس توقع ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأيام المقبلة.

وقال شركس إن عدد الحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا والموضوعة على أجهزة التنفس الإصطناعي بلغ حتى صباح الاحد 48 حالة حرجة.

وأضاف شركس في تصريحات إذاعية أن وزارة الصحة رفعت طاقتها الاستيعابية إلى ما يقارب 800 سرير عناية حثيثة ،مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، لتخصيص أقسام معزولة مخصصة لمصابي كورونا، إضافة إلى رفع جاهزيتها الصحية.

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