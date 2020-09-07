رفع حالة التأهب في المستشفيات الحكومية لمواجهة كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مستشفى البشير الدكتور محمود الزريقات، إن قرار وزير الصحة، بتخصيص مستشفى الطوارئ في مستشفيات البشير، جاء لارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا

وأضاف الرزيقات، اليوم الاحد، أن القرار يشمل جميع المستشفيات الحكومة، موضحاً أن الوزارة أوعزت مسبقاً لرفع جاهزيتها لاستقبال مصابي كورونا. وأشار الزريقات، إلى أن الأقسام الأخرى في المستشفى، ستبقى تعمل وتستقبل المرضى والمراجعين

وبين أن إدارة المستشفى لا يمكنها الاستمرار في استقبال مصابي كورونا على حساب المرضى ومراجعي الأمراض الأخرى. ولفت إلى توجه الحكومة لبناء مستشفيات ميدانية مخصصة لاستقبال مرضى كورونا. "سيتم بناء مختبر لفحص داخل مستشفى البشير، لإجراء فحص فيروس كورونا، يقوم بإجراء ألفي فحص يومياً"، وفق الزريقات

المفرق:

اوعز وزير الصحة الدكتور سعد جابر الى مدير الشؤون الصحية في محافظة المفرق بتجهيز 50 سريراً في مستشفى المفرق الحكومي والبادية الشمالية

وطلب جابر في كتاب بافتتاح قسم للعناية الحثيثة في كلا المستشفيين بسعة 20 سريراً وتدريب طواقم طبية التي لم تدرب للتعامل مع مرضى فايروس كورونا

في ذات السياق، كشف مدير مستشفى البادية الشمالية الدكتور عبدالله شامخ، عن استحداث وحدة لفحص المشتبه بهم والمخالطين لمصابين بفيروس كورونا بأعلى معايير السلامة العامة والاحتياطات اللازمة خارج قسم الطوارئ للحفاظ على سلامة المراجعين.

واوضح شامخ في حال تم فحص مريض مشتبه به بفيروس كورونا نقوم بإجراءات العزل عبر ممرات خاصة خصصت لهم تكون بعيدة عن الأقسام وتواجد المرضى المراجعين للمستشفى ولضمان عدم المخالطة

واضافة شامخ أن وحدة الفحص تقوم بالعمل على مدار الساعة والتي تتضمن ثلاث افرقة موزعة على النحو الآتي فريق اول لأخذ العينات وفريق لتنظيم عملية التباعد بين المراجعين للفحص كورونا وفريق ثالث يقوم بالتقصي الوبائي في البادية الشمالية مشيرا أن عدد الفحوصات التي تسحب 50 عينة يوميا.