الرئيسية | محليات جدل صاخب حول هُويّة رئيس الوزراء الجديد

وطنا اليوم-عمان:مبكرا مساء السبت بدأت سهرة طويلة ومضجرة بجانب الهاتف لطبقة عريضة تضم مئات المستوزرين وعلى ايقاع الجدل الذي تثيره عدة شخصيات أردنية تزعم او تؤكد بأن أسمائها “شطبت ” في اللحظات الاخيرة من كشوفات مجلس الاعيان الجديد.

تقال او تقبل استقالة حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز على إيقاع الجدل المتعاظم بعنوان الفيروس كورونا.

وعلى إيقاع زيادة متوقعة في قائمة الاشخاص الغاضبين الذين لابد من ارضائهم لإن تمثيلهم تم استهدافه بما يسمونه “أخطاء” برزت في إختيار قائمة اعضاء مجلس الاعيان وهي مهمة يقوم بها بالعادة المستشارون والموظفون الكبار في الدولة.

مجلس الأعيان انتهى واتخذ شكله الدستوري القطعي وبصيغة مهدت لاحقا لقرار حل مجلس النواب ثم قرار استقالة حكومة الرزاز والاعلان في العاصمة عن قبول استقالتها ملكيا دون الاعلان المعتاد عن تكليف رئيس جديد للوزراء.

تم الإعلان عن قبول استقالة الرزاز في ساعة متأخرة من مساء الأحد وفي رسالته له أمر الملك عبدالله الثاني بعد تقديم الشكر له ولزملاءه بان تبقى الحكومة في سياق “تصريف الأعمال” إلى ان يتسنى للملك إختيار رئيس جديد .

ويعني ذلك أن وزارة الرزاز بموجب التكليف الملكي الغامض باقية لعدة ايام وحتى تظهر ملامح الرئيس الجديد للوزراء وطاقمه ومعرفة من سيغادر ومن سيبقى من الوزراء، الأمر الذي اشعل واشغل التوسطات والاحتمالات والتكهنات خصوصا وان بورصة الاسماء احترقت بالتوقعات.

كما ظهرت ميول كبيرة للاستيزار عند عدد كبير من الشخصيات التي تتأمل العودة للحكومة أو الارتقاء في السلم الوظيفي.

عمليا لا يوجد ما يؤشر على أن الملك بصدد الإعلان بسرعة عن تكليف شخصية جديدة بحكومة أخرى.

وحكومة الرزاز انتهت سياسيا لكنها كلفت بتصريف الأعمال حتى تتشكل الحكومة الجديدة ويبدو أن الأسباب الاقتصادية والوبائية المرتبطة بأوامر الدفاع التي تخصص صلاحيات كبيرة لرئيس الوزراء هي السبب في هذا التكتيك الدستوري.

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