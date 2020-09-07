المشهد الإنتخابي في الكرك ضبابي قوائم هشة وانعدام الثقة بين المترشحين

وطنا اليوم-تقلب كبير ستشهده القوائم الانتخابية المبدئية خلال الأسبوع القادم الذي يسبق أيام التسجيل الثلاثة التي تبدأ ٦_١٠ ولغاية ثلاثة أيام، ويرى مراقبون ان معظم المترشحين يسعون إلى الذهاب إلى قوائم تنسجم وحجمهم التصويتي المتوقع ضمانا لبقائهم في دائرة التنافس خصوصا بعد وضوح الحجم التصويتي التقريبي لكل مرشح الأمر الذي قد يدفع إلى انفراط بعض القوائم.

وما يزيد الطين بلة هو حالة عدم الثقة بين المترشحين التي يفرضها حراك القواعد لكل مرشح والذي يستند الى المزاجية والمواقف الشخصية حول دعم هذا المرشح في حال اختار كتلة لا ترضى عنها قواعدة.

الاغوار حسمت امرها واعلنت عن تشكيل قائمتين مغلقتين على ابناء لواء الاغوار الجنوبية لاستثمار ما يقارب 20الف صوت سعيا لكسب مقعدين على الاقل.