ماذا تعني “حكومة تصريف الأعمال”؟

وطنا اليوم - اكد استاذ القانون العام الدستوري والإداري الدكتور حمدي قبيلات انه لا يوجد أي مخالفة دستورية في تكليف حكومة عمر الرزاز بتصريف الأعمال، بشرط أن يقتصر عمل حكومة تصريف الأعمال على تسيير عمل المرافق العامة بشكل روتيني وما تقتضيه الضرورة فقط دون أن تتخذ اي قرارات جوهرية وعلى ان لا تطول هذه المدة كثيرا ولا يجوز باي حال من الأحوال طبعا ان تستمر حتى إجراء الانتخابات ومن المتوقع وكما جرى عليه العرف والعادة ان تستمر حكومة تصريف الأعمال لأيام محدودة.

وبين القبيلات للغد، ان استقالة حكومة عمر الرزاز هو استحقاق دستوري كون مجلس النواب حُل في عهدها ووفقا للدستور عليها الاستقالة خلال أسبوع كحد أقصى، وحيث انه قُبلت استقالتها مساء السبت فهذا يعني انه تم الايفاء بالاستحقاق الدستوري وحيث انه لم تكلف حكومة جديدة بعد.

وأضاف قبيلات، وبما انه لا يجوز أن يكون هناك فراغ دستوري فمن المتعارف عليه قانونيا ودستوريا ان تستمر الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال حتى تُشكل حكومة جديدة وذلك عملا بنظرية الموظف الفعلي كي يضمن استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد وعليه تستمر حكومة الرزاز كحكومة تصريف أعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة وما الارادة الملكية بتكليفها بذلك الا من قبيل الكشف عن هذا المركز القانوني المتعارف عليه دستوريا وقانونيا.