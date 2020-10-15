1099 إصابة بقيروس كورونا جميعها محلية

وطنا اليوم - سُجِّلت (1099) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:

- (737) في محافظة العاصمة عمّان.

- (184) في محافظة الزرقاء.

- (73) في محافظة البلقاء.

- (26) في محافظة عجلون.

- (21) في محافظة الكرك.

-(13) في محافظة جرش.

- (13) في محافظة العقبة.

- (12) في محافظة المفرق.

- (11) في محافظة إربد.

- (6) في محافظة مأدبا.

- (3) في محافظة معان.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (14749) حالة.

- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (88) حالة.

- سُجّلت (172) حالة شفاء هذا اليوم، (29) في مستشفى الأمير حمزة، و(127) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(7) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

- يبلغ عدد الحالات الحرجة (48) حالة، تتلقّى العلاج بأقسام العناية الحثيثة في المستشفيات المعتمدة.

- تمّ إجراء (20240) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1271021) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- المناطق التي تشكّل بؤراً ساخنة هي: أحياء الربوة، والأمير حسن والجرن والصالحين ومناطق المدينة الرياضيّة وشفا بدران وخلدا في محافظة العاصمة، الحيّ الجنوبي في محافظة إربد، ومخيّم البقعة ومنطقتيّ سويمة والروضة في محافظة البلقاء، وحيّ البتراوي ومنطقة الزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، ومناطق غور الصّافي وغور المزرعة وبلدة القصر في محافظة الكرك، وقضاء إيل في محافظة معان.

- في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).