 وطنا نيوز -الجمارك: استمرار العمل عن بُعد إثر إصابة موظفين بكورونا
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الجمارك: استمرار العمل عن بُعد إثر إصابة موظفين بكورونا
التاريخ : 03-10-2020 06:23:57 المشاهدات: 1792

وطنا اليوم - قالت دائرة الجمارك السبت، إنها مستمرة بالعمل عن بُعد في جميع أعمال النافذة الوطنية، التي تعنى بإنجاز البيانات الجمركية للتخليص على البضائع، وتسهيل أعمال الاستيراد والتصدير.

 

وقالت الجمارك في بيان صحفي، إنها تعتذر عن استقبال أي مراجع يمكن تنفيذ معاملته عن بُعد حرصاً على السلامة العامة، في ضوء إصابة عدد من موظفي دائرة الجمارك بفيروس كورونا.

 

وأكدت الجمارك استمرار العمل ببرامج خدمة الجمهور الإلكترونية المتعددة


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