ترقب بانتظار حسم ملف التغيير الوزاري

وطنا اليوم - تسود حالة تكهّن غير مسبوقة الأوساط الدستورية والسياسية الأردنية في ظل الترقّب الشديد لقرار جلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص إقالة حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز وتكليف شخصية جديدة برئاسة وزارة جديدة.

ومر يوما الخميس والجمعة بدون أي إشارة ملكية على إقرار التغيير الوزاري المنتظر.

لكن مصادر ترجح بأن المجال لا يزال مفتوحا أمام اتخاذ القرار المرتقب أو حسم مصير حكومة الرزاز حتى صباح الأحد مع الإشارة لاحتمالية أن تعلن التغييرات عصر أو مساء السبت.

وحل العاهل الأردني الاحد الماضي مجلس النواب.

وهو قرار يمنح الحكومة الحالية مدة أسبوع واحد فقط للبقاء في الحكم، لكن لم تصدر يوميّ الخميس والجمعة إشارات مرسومة على هوية الطاقم الوزاري الجديد.

وتلتهم التكهنات الوسط السياسي، الأمر الذي يؤشّر على سجالات ووجهات نظر في دوائر القرار لم يتبقّ من سقفها الزمني إلا ساعات قليلة.