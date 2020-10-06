وحدة خاصة لمتابعة ومراقبة الطريق الصحراوي

وطنا اليوم - اعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش انتهاء الأعمال الأساسية في الطريق الرئيسي من مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي، بعد أن وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى نحو 99%.

وأوضح العموش أنه مع انتهاء العمل بتحويلة جرف الدراويش خلال هذا الأسبوع، فإنه لم يتبقى سوى طرق الخدمات في منطقتي الحسينية والقطرانة وبعض الأعمال الفرعية، كأعمال الكندرين في بعض المواقع، وتأهيل الجزيرة الوسطية وتهيئة مداخل بعض القرى الواقعة على الطريق.

وبين العموش أنه تم تشكيل لجنة خاصة من الوزارة و مندوبي المستشارين المشرفين والأمن العام والدفاع المدني وكافة الوزارات المعنية، حيث رفعت هذه اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء وتضمنت عددا من الإجراءات التي تكفل التزام مستخدمي الطريق بقواعد المرور إضافة إلى المحافظة على ديمومة الطريق، من خلال ضبط الحمولات المحورية وإنشاء محطات توزين في مناطق محددة على طول الطريق، ومنع الصهاريج المحملة بالفيول من سلوكه، وإلزام الشاحنات القادمة من العقبة باتجاه عمان بالتقيد بسلوك المسرب الثالث المخصص لها.

كما تضمنت تلك التوصيات تشكيل فريق دائم متخصص في منطقة السلطاني يعنى بمراقبة الطريق و تزويد مركز الوزارة بأية ملاحظات على طول الطريق بناء على كشف دوري ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أولا بأول، وتشغيل دوريات ثابتة ومتحركة لضبط المخالفات المرورية والبيئية، إضافة إلى توريد وتشغيل كاميرات ثابتة ومتحركة لمراقبة تقيد السائقين بالسرعات المحددة.

وأضاف العموش انه سيتم تجهيز نقاط استجابة سريعة في المناطق الحرجة موزعه على امتداد الطريق تتواجد فيها سيارة إسعاف وإطفاء تابعة للدفاع المدني للتعامل مع أي حادث طارئ.

وقال العموش أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الطاقة لإعداد عطاء لإنارة الطريق من خلال الطاقة الشمسية كون أعمال الإنارة حاليا محصورة في المناطق المأهولة الواقعة على الطريق.

ودعا العموش سالكي الطريق إلى الالتزام بالإشارات التحذيرية والإرشادية السلامة العامة والتقيد بالسرعات المقررة حفاظا على سلامتهم.