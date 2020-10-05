ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء القيادة

وطنا اليوم - ضبط العاملون بفرع دوريات الحسا اليوم سائق تريلا ما بعد القطرانة باتجاه الجنوب وهو يقوم بتدخين ' الأرجيلة ' أثناء قيادته لمركبته على الطريق العام، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر .

حيث تم تحرير مخالفة بحق سائق المركبة لعدم إلتزامه بقانون السير وإجراء المقتضى القانوني بحقه .

وتهيب ادارة الدوريات الخارجية بالأخوة السائقين الى الإلتزام بقواعد السلامة المرورية أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث لا قدر الله .