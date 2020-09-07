كيف تعاملت الهيئة المستقلة مع منشورات مرشح استخدم اعلانات حكومية كدعاية انتخابية.

وطنا اليوم-من المفروض تساوي الفرص وسد الثغرات التي يستغلها المرشحين في دعايتهم الانتخابية سواء كان ذلك استخدام المال السياسي او التوظيف لمصلحة هذا المرشح اوذاك اضافة الى مجالات كثيرة ينشط فيها التوسط قبل الانتخابات.

هذه الممارسات تشكل خللا يصيب الحيادية والنزاهة بمقتل خصوصا في الاوساط الشعبية ويعزز شعبية مرشح على حساب اخر كما المال السياسي تماما، وهنا يثور سؤال مشروع، هل حققت الهيئة المستقلة بمنشورات احد المرشحين الذي اعاد نشر اعلان حكومي عبر صفحته، نسب الى نفسه دورا اساسيا في تحقيق ذلك مما يعني انه هو من جاء بهذه المنفعة، والحقيقة ان جلالة الملك وجه الجهات المعنية الى وضع حل جذري لهذه المشكلة واخذت الاجراءات مسارها الطبيعي دون ان يكون للمرشح اي دور بذلك.