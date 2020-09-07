 وطنا نيوز -عشرات الاصابات بفيروس كورونا بين كوادر دائرة الجمارك
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عشرات الاصابات بفيروس كورونا بين كوادر دائرة الجمارك
التاريخ : 03-10-2020 11:07:03 المشاهدات: 3445

وطنا اليوم- علمت وطنا اليوم ان عشرات الاصابات بين موظفي الجمارك تم ظهور نتيجتهم بانها ايجابية، ودائرة الجمارك دائرة خدمية تتعامل مع الاف المواطنين يوميا.

وطنا اليوم تواصلت مع اللواء عبدالمجيد الرحامنة مدير الجمارك الذي أكد بأنه سيطبق البروتوكول الصحي على الموظفين المخالطين من حيث الحجر والتعقيم واجراء الفحوصات الدورية، مستبعدا اغلاق مبنى دائرة الجمارك او تعطيل عملها.


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