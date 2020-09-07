وفيات كورونا يمنع تشريحها.... إلا بأمر من المدعي العام

وطنا اليوم - قال مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور عدنان عباس، إن حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، لا "يتم تشريحها".

وأوضح عباس ، أن حالات الوفاة بفيروس كورونا، لا تشرّح إلا بأمر من المدعي العام.

وكشف عباس، أنه تم تشريح جثة واحدة تعود لمتوفي بفيروس كورونا سابقا، وكانت بأمر من المدعي العام، بعدما وصل الشخص إلى طوارئ أحد المستشفيات متوفياً، وتبين حينها أنه كان مصاباً بكورونا.

وأشار إلى أن المركز الوطني للطب الشرعي يعمل على دفن جميع الحالات وفق بروتوكولات وزارة الصحة.

وحول وفيات كورونا الجديدة، قال عباس إن 5 حالات وفاة جديدة بكورونا وصلت الى المركز الوطني للطب الشرعي صباح السبت، بالاضافة الى وفاة أخرى في طريقها للمركز قادمة من أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان.

وبذلك ترتفع أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 85 حالة وفاة، منذ بداية الجائحة وحتى صباح السبت.