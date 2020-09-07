وفاة جديدة لمصاب بكورونا في مستشفى الأمير حمزة

وطنا اليوم - توفي ثلاثيني في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، في مستشفى الامير حمزة متأثرا باصابته بفيروس كورونا، وفق مصدر طبي .

وقال المصدر ان حالة الوفاة سجلت بعد الايجاز الصحفي الجمعة.

وأوضح أنه يجري التعامل مع حالة الوفاة وفق البروتوكول الصحي المتبع .

وبهذه الوفاة ترتفع أعداد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في الأردن الجمعة، إلى 11.

ويرتفع إجمالي وفيات كورونا بالمملكة الى 80 حالة .