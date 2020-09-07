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وفاة جديدة لمصاب بكورونا في مستشفى الأمير حمزة
وطنا اليوم - توفي ثلاثيني في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، في مستشفى الامير حمزة متأثرا باصابته بفيروس كورونا، وفق مصدر طبي .
وقال المصدر ان حالة الوفاة سجلت بعد الايجاز الصحفي الجمعة.
وأوضح أنه يجري التعامل مع حالة الوفاة وفق البروتوكول الصحي المتبع .
وبهذه الوفاة ترتفع أعداد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في الأردن الجمعة، إلى 11.
ويرتفع إجمالي وفيات كورونا بالمملكة الى 80 حالة .
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