نقيب الممرضين خطأ في الإجراءات تسبب باصابات الممرضين

وطنا اليوم - عزا نقيب الممرضين خالد ربابعة، إصابات الممرضين بفيروس كورونا المستجد، إلى وجود خلل في الإجراءات المتبعة في المستشفيات.

وقال ربابعة إن أقل من 200 ممرض مصاب بالفيروس منذ بدء الجائحة، من أصل 20 ألف ممرض في القطاعين الخاص والحكومي، وهي النسبة الأقل عالميا، بحسب تلفزيون المملكة.

وأضاف، أنه يجب وضع بروتوكولات جديدة لحماية الكوادر الصحية من الفيروس.

ودعا الكوادر الصحية إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، داخل المستشفيات وخارجها.