السماح لسكان المناطق المعزولة في الزرقاء بالتسوق 6 ساعات السبت

وطنا اليوم - اكد محافظ الزرقاء حجازي عساف الذي ترأس اجتماع المجلس الأمني لمحافظة الزرقاء مساء اليوم الجمعة ، أنه تقرر تمديد فترة السماح لسكان منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة المعزولة في محافظة الزرقاء بالتسوق غداً السبت لتكون ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً .

وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه تقرر السماح للقاطنين في المنطقة بالتسوق والتزود بالمواد الغذائية المتنوعة، سواء مشياً على الأقدام أو باستخدام المركبات التي يملكونها داخل المنطقة المشمولة بالحظر فقط ، إضافة إلى السماح لكافة المنشآت التجارية بفتح ابوابها، وحتى تلك التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربع ، بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين للتسوق وتلبية احتياجاتهم دون إحداث أزمات أو إزدحامات .

وأشار إلى انه تقرر السماح لسلاسل التوريد الغذائي بالدخول إلى المنطقة المعزولة ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً ، بهدف تزويد المنشآت التجارية المختلفة بكامل احتياجاتها ، موضحاً أنه تم التنسيق مع غرفة تجارة الزرقاء وغرفة عمليات المحافظة بخصوص منح التصاريح اللازمة لأصحاب المنشآت التجارية الذين يقطنون خارج المنطقة المعزولة للدخول والخروج خلال الفترة المسموح بها.

وأضاف انه تقرر السماح للمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة بالفتح وتقديم خدماتها العلاجية خلال الفترة المذكورة ،عدا عن المخابز والصيدليات والبقالات ومحال المجمدات والملاحم وغيرها من المنشآت التجارية لتزويد سكان المنطقة باحتياجاتهم .

وأشار إلى أن الكوادر الرقابية والتفتيشية من مديرية الشؤون الصحية ومديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ستمارس عملها الرقابي خلال فترة التسوق بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

ودعا عساف المواطنين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والحفاظ على مسافة الأمان فيما بينهم أثناء التسوق ، فضلاً عن استخدام الكمامات والقفازات والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من نشر عدوى فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” ، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .