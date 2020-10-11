(34%) من الأردنيين يعانون من الاكتئاب و42% يشعرون بالتوتر

وطنا اليوم-عمان:أظهر تقرير أعدته منظمة البارومتر العربي حول الصحة النفسية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان اكثر من ثلث الأردنيين (34%) يعانون من الاكتئاب.
وأوضحت الدراسة التي شملت 25 ألف مواطن ومواطنة على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان الأردن جاء في المرتبة الرابعة في الإبلاغ عن شعورهم الاكتئاب بعد العراق (43%) وتونس (40%) وفلسطين (37%).
في المقابل فإن المواطنين في الجزائر (20 بالمئة) والمغرب (20 بالمئة) والسودان (15 بالمئة) هم الأقل إقبالاً على القول بالمعاناة من الاكتئاب.
ووفقا لذات التقرير، فان 42% من الأردنيون يشعرون بالتوتر.
ويبن التقرير ان التونسيون (53 بالمئة) والعراقيون (49 بالمئة) والأردنيون (42 بالمئة) هم الأكثر ذكراً لإحساسهم بالتوتر في كثير من الأحيان أو في معظم الأحيان.