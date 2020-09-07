الرئيسية | محليات جنرال أردني سابق يشكك في إصابة ترامب بكورونا

وطنا اليوم-عمان:علق اللواء المتقاعد مروان العمد على إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، مشككا بحقيقة إصابته بالكورونا .

وقال العمد في منشور له عبر صفحته الشخصية في فيسبوك : “أرى أن الاصابة غير حقيقة، ولكن ادعى ترامب ذلك ليثبت أن الفيروس غير خطير وانه اصيب به وهو بهذا العمر ولم يتأثر”.

وأضاف العمد : “سيبقى ترامب يمارس مهام عمله من مكتبه بضعة ايام، ثم يخرج بعدها ليعلن شفائه التام من الفيروس وأنه أجرى فحصاً جديداً يثبت خلوه من الفيروس وذلك لغايات انتخابية وللتقليل من مخاطر الفيروس وأن الاصابات به إما غير حقيقية أو غير خطيرة”

وحسب ما يرى العمد فإن ترامب اختلق اصابته هذه ليواجه بها الاتهامات الموجهة له حول تقصيره في مواجهة الوباء ومسؤوليته عن اصابة ووفاة الكثير من الامريكيين.

كما يرى أن ترامب يستخدم ذلك كحجة للتهرب من مناظراته القادمة مع منافسه على الرئاسة جو بايدن بعد ان تحدث أمس عن عدم ضرورة إجراء المناظرات بعد تحقيقه للنصر في المناظرة الاولى حسب رأيه.

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