الرئيسية | محليات أردني يرفع دعوى على غوغل بمبلغ مليار دينار

وطنا اليوم-عمان:طالب وكيل المواطن الاردني يعقوب عبدالسلام الحسيني المحامي محمد عادل الطراونة شركة غوغل انترناشونال - الاردن التعويض عن الضرر المعنوي بقيمة مليار دينار اردني مقدرة لغايات الرسوم واعادة الحال على ما كان عليه.

وذلك بعد حذف غوغل خريطة دولة فلسطين، وازالة اسم فلسطين وخريطته الجغرافية عن محرك البحث غوغل التابع للمدعى عليه واستبداله بخريطة الاحتلال وهو ما يشكل اساءة بالغة واهانة كبيرة لكرامة الشعوب وتاريخها والحضارة التي انبثقت منها وللسكان الاصليين الذين عاشوا الاف السنين وما زالوا يقطنون هذه الارض.

وجاء في لائحة الدعوى ان وكيل المدعي دولة فلسطين تحت الاحتلال التي تضم شعباً وارضا معترفا بها من قبل المملكة الاردنية الهاشمية كدولة مستقلة لها سفارة قائمة وعاملة فيها ومعترف بها من قبل الجامعة العربية والامم المتحدة كعضو مراقب وكافة المنظمات والهيئات الدولية حيث بدأ العمل بخريطة فلسطين المعروفة بحدودها بعد تقسيم الوطن العربي الى الخريطة المعروفة "اتفاقية سايس بيكو" التي تنص على تقسيم الدول العربية شرقي المتوسط في عام 1916 في اطار تقسيم اراضي الامبراطورية العثمانية المتداعية وحيث كانت فلسطين من نصيب المملكة البريطانية التي دخلت الاراضي الفلسطينية كمحتلة عام 1917 ثم تحولت الى دولة انتداب بعد صدور صك الانتداب على الاراضي الفلسطينية من قبل عصبة الامم المتحدة بتاريخ 6-6- 1921

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