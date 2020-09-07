الرئيسية | محليات الملك يتمنى شفاء ترامب وميلانيا

وطنا اليوم - نشر جلالة الملك عبد الله الثاني - حفظة الله - اليوم الجمعة تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به تويتر " أتمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا الشفاء العاجل والكامل. يحرص الأردن على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين لمواجهة COVID-19 وآثاره في جميع أنحاء العالم " يذكر انه ثبتت اليوم اصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد .

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