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الملك يتمنى شفاء ترامب وميلانيا
وطنا اليوم - نشر جلالة الملك عبد الله الثاني - حفظة الله - اليوم الجمعة تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به تويتر " أتمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا الشفاء العاجل والكامل. يحرص الأردن على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين لمواجهة COVID-19 وآثاره في جميع أنحاء العالم "
يذكر انه ثبتت اليوم اصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد .
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