الرئيسية | محليات وزارة الصحة تنشر تعليمات الحجر المنزلي للمرضى المؤكد إصابتهم بكورونا

وطنا اليوم - نشرت وزارة الصحة اليوم الجمعة تعليمات العزل المنزلي للمرضى المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، وتضمنت التعليمات الخطوات الواجب اتخاذها قبل اتخاذ قرار عزل المريض منزلياً، ومنها تقييم المريض من قبل الطبيب لمعرفة امكانية تلقي الرعاية في المنزل، والتأكد من بيئة المنزل بحيث يكون مناسباً للعزل والعمل على متابعة المخالطين للمصاب داخل المنزل وتوفر وسائل الوقاية الشخصية. وأوضحت الوزارة أن اللجوء العزل المنزلي يتم بعد ظهور نتيجة فحص (pcr) ايجابية للمريض دون أن تظهر عليه أعراض بحيث يتم عزله 10 أيام وحجر أفراد أسرته لمدة 10 أيام من تاريخ ظهور النتيجة ، و أنه في حال كانت الأعراض خفيفة فيتم عزل المصاب 13 يوماً على الأقل على أن لا يكون هناك أعراض خلال 3 أيام الأخيرة. وشددت الوزارة على أهمية إبلاغ مديريات الشؤون الصحية - قسم رصد الأمراض في المحافظات من قبل مديرية الأمراض السارية بنتائج العينات يوميا كل حسب محافظته لتتبع المخالطين في منازلهم، بحيث يتم إبلاغ المصاب بنتيجته الايجابية للفحص من قبل الفريق الطبي 111 ، وتزويده بإرشادات العزل المنزلي اذا انطبقت عليه الشروط، بعد تصنيف الحالات من قبل الفريق لتحديد مكان العزل سواء منزلي او مؤسسي او عزل في المستشفيات المعتمدة مؤكدة على أنه في حال كان المنزل مناسباً يقوم المعنيين بالمتابعة والرصد النشط ومتابعة المخالطين ومتابعته كل يوم. واحتوت التعليمات شروط العزل المنزلي، وأهمها، أن لا يزيد عمر المريض عن 65 عاما، والتقيد بإجراءات ضبط العدوى والسلامة العامة وضمان الامدادات الكافيٌة لمعدات الحماٌية الشخصية المناسبة لكل من المرضى ومقدمي الرعايٌة الصحٌية، والمراقبة الدقيقة لاي علامات أو أعراض تدهور في حالتهم الصحية ومنعت الشروط اللجوء للعزل المنزلي، الا بعد التقييم من الطبيب المعالج والتأكد من أن المريٌض لا يعاني من أعراض وتنطبق عليه شروط العزل المنزلي بعد ثبوت إيجابية الفحص . واحتوت ايضاً الشروط أن تكون درجة حرارة الشخص اقل من 37.5 درجة مئوية، وأن يكون مكان إقامته مناسباً للعزل المنزلي، وان لا يكون المريض يعاني من أمراض نقص المناعة (الايدز والسرطان والعلاجات المثبطة للمناعة)، والأمراض المزمنة غير المسيطر عليها مثل ارتفاع ضغط الدم،والسكري، وأمراض القلب والرئة والكبد، والكلى المزمنة والأوعية الدموية ، كما بينت الشروط ضرورة أن يكون مقدم الرعاية الصحية متاحاً لتقديم الرعاية للمريض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال مدة العزل، وان يلتزم المريض بمراقبة حالته الصحية والابلاغ عن أي تطورات بخصوص الاعراض المرضية من خلال الاتصال على الرقم 111. واشارت الوزارة الى الجهات المعنية بالعزل وهم العاملون الصحيون المسؤولون عن متابعة المرضى المعزولين من قبل الفريق الطبي ومقدمي الرعاية في المنزل من ابناء وازواج وأفراد الاسرة وعلى ان يتم ارشادهم الى السبل المثلى للعزل المنزلي ومنها كيفية رعاية المرضى والتقليل من مخاطر العدوى كإجراءات النظافة الشخصية واستخدام معدات الوقاية الشخصية وكيفية التخلص منها والتعرف على علامات المرض والتي تدل على أن حالة المريض تزداد سوءا والتعرف على آلية التواصل الفاعل بين مقدمي الرعاية في المنزل والعاملين الصحيين المسؤولين عن متابعة المرضى المعزولين ووصول المرضى للمستشفيات المعتمدة لغايات العزل. واشتملت الإرشادات ايضاً على تقييم البيئة المنزلية إذا كان المنزل المعني مناسباً للعزل، وتوفير الرعاية لمصاب الكورونا ومستلزمات النظافة والقدرة على فرض القيود والالتزام وفي حال صعوبة ذلك يتم الإتفاق مع مقدم الرعاية على توفير مكان بديل لعزل المريض مثل العزل المؤسسي في منطقة العزل المخصصة بموافقة المريض ومقدم الرعاية وأفراد الاسرة ، واذا لاحظ الطبيب او الشخص الموكل له المتابعة، أن الشخص المعزول في المنزل غير متقيد يتم إبلاغ خلية الازمة في المحافظة على الرقم 193 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشددت الوزارة على أن اذا كان الشخص المصاب يسكن ضمن عمارة مؤلفة من شقق سكنية فلا يتم حجر سكان العمارة بل يكتفي بحجر العائلة ضمن نطاق المنزل، كما يتم تطبيق الإجراءات على القادمين بالحجر المنزلي بنفس الشروط واكدت ايضاً الوزارة على أن فك العزل يتم في اليوم العاشر للمصاب إذا كان لا يعاني من أعراض وإذا كانت أعراض خفيفة بعد 13 يوماً على أن لا يكون هناك أعراض أخرى 3 أيام ولا يتم اعادة الفحص له. وأهابت الوزارة إلى طلب الرعاية الطبية في حال ظهور أي من علامات المرض والتي تشمل ارتفاع درجة الحرارة الى ما فوق 37 درجة وصعوبة التنفس وألم في الصدر وتنميل أحد الأطراف وظهور زرقة في الشفاه والوجه والارتباك العقلي وتداخل الكلام. وشملت متطلبات العزل المنزلي وضع المصاب في غرفة منفصلة جيدة التهوية وتعيين شخص واحد يتمتع بصحة جيدة ومنع الزيارة للمصاب والمخالطين له خلال فترة العزل واستخدام وسائل الحماية الشخصية عند التعامل معه أو متعلقاته الشخصية والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر ونصف وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وإبعاد الأطفال وكبار السن. وعند نهاية العزل يعطى إقراراً من قبل مديرية الشؤون الصحية بأنه قد أنهى مدة العزل ويمكنه ممارسة حياته الطبيعية.

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