الأردن يسجل 10 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:سُجِّلت (549) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (546) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

▪︎ (408) في محافظة العاصمة عمّان.

▪︎ (72) في محافظة الزرقاء.

▪︎ (45) في محافظة البلقاء.

▪︎ (2) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.

▪︎ (4) في محافظة جرش.

▪︎ (5) في محافظة الكرك.

▪︎ (4) في محافظة المفرق.

▪︎ (4) في محافظة معان.

▪︎ (2) في محافظة عجلون.

▪︎ (3) حالات خارجيّة، واحدة منها بين القادمين من الخارج، و(2) لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري.

▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13650) حالة.

▪︎ سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (79) حالة.

▪︎ سُجّلت (177) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(160) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(2) في مستشفى الملكة علياء، و(2) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

▪︎ تمّ إجراء (12153) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1250781) فحصاً.

إجراءات أخرى:

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).