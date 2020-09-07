 وطنا نيوز -الأردن يسجل 10 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الأردن يسجل 10 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا
التاريخ : 02-10-2020 05:07:48 المشاهدات: 548

وطنا اليوم-عمان:سُجِّلت (549) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (546) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
▪︎ (408) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎ (72) في محافظة الزرقاء.
▪︎ (45) في محافظة البلقاء.
▪︎ (2) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.
▪︎ (4) في محافظة جرش.
▪︎ (5) في محافظة الكرك.
▪︎ (4) في محافظة المفرق.
▪︎ (4) في محافظة معان.
▪︎ (2) في محافظة عجلون.
▪︎ (3) حالات خارجيّة، واحدة منها بين القادمين من الخارج، و(2) لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري.
▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13650) حالة.
▪︎ سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (79) حالة.
▪︎ سُجّلت (177) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(160) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(2) في مستشفى الملكة علياء، و(2) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
▪︎ تمّ إجراء (12153) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1250781) فحصاً.

إجراءات أخرى:
في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).


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