الرئيسية | محليات شركس : 40 حالة حرجة بالمستشفيات والإغلاقات لم تعد مجدية

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، غازي شركس، الجمعة، إنّ 40 مصابا بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات حالتهم حرجة، دون ذكر تفاصيل.

وأضاف شركس لـ"المملكة"، أن أكثر من 6 ألاف سرير جاهز في المستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي الفيروس.

وأشار إلى "اقتراب تنفيذ مرحلة العزل المنزلي للمصابين، للذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة".

"الحظر الشامل لا يجدي نفعا في الوقت الحالي لأن الأردن في مرحلة الانتشار المجتمعي"، وفق شركس الذي لفت إلى أن الكلفة الاقتصادية بسبب الإغلاقات مرتفعة.

وبين، أن "إجراءات الوقاية العامة والسلامة اثبتت فعاليتها في دول لمنع تفشي الجائحة وزادة أعداد الإصابات".

وعا شركس الإلتزام في لبس الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي (...)، مشيدا بأوامر الدفاع.

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