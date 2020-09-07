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وزارة المياه تعلق دوامها بعد اكتشاف إصابات جديدة
وطنا اليوم-عمان:اعلن الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة اليوم الجمعة ايقاف العمل في مبنى الوزارة يوم غدا السبت والاحد القادم للموظفين والمراجعين بعد تسجيل حالة جديدة بين العاملين في مركز العمليات والسيطرة مؤكدا انه يتم تطبيق البروتوكول الخاص بهدف التعقيم وفحص المخالطين. واشار ان ايقاف العمل في مبنى وزارة المياه والري الرئيسي في منطقة الشميساني يشمل الموظفين والمراجعين بعد ثبوت تسجيل اصابة جديدة بكورونا في الوزارة لموظف يعمل بالشفت الليلي لمركز العمليات والسيطرة .
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