الرئيسية | محليات إعلان صادر عن الجيش بشأن مراجعة المكلفين بخدمة العلم

وطنا اليوم-عمان:تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن تأجيل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد والتي كانت مقررة لجميع المحافظات خلال الفترة من (٤ - ٢٩ ) / ١٠ / ٢٠٢٠ إلى إشعار آخر بسبب الظروف الصحية الراهنة والمتعلقة بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا وستعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عن المواعيد الجديدة لإستقبال المكلفين بخدمة العلم لاحقاً .

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