 وطنا نيوز -إعلان صادر عن الجيش بشأن مراجعة المكلفين بخدمة العلم
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إعلان صادر عن الجيش بشأن مراجعة المكلفين بخدمة العلم
التاريخ : 02-10-2020 11:08:58 المشاهدات: 1837

وطنا اليوم-عمان:تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن تأجيل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد والتي كانت مقررة لجميع المحافظات خلال الفترة من (٤ - ٢٩ ) / ١٠ / ٢٠٢٠  إلى إشعار آخر بسبب الظروف الصحية الراهنة والمتعلقة بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا وستعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عن المواعيد الجديدة لإستقبال المكلفين بخدمة العلم لاحقاً .


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