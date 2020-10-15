ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في الأردن

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وطنا اليوم-عمان:ارتفعت اعداد وفيات كورونا في الأردن صباح الجمعة الى 78 وفاة بعد تسجيل 5 حالات جديدة، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

وقال المصدر : إن الوفيات الخمس الجديدة لمصابي كورونا سجلت في مستشفيات البشير، والأمير حمزة، ومستشفى التوتنجي، ومستشفى الملكة علياء بالعاصمة عمان.

وأضاف المصدر ان إحدى حالات الوفاة تعود لثلاثة وافدين، (مصري، بنغالي، وسيرلانكي).

وأشار الى ان انه تم التحفظ على جثامين الوافدين لاستكمال الاجراءات مع سفارات بلادهم في الأردن.

وكان الأردن قد سجل مساء الخميس 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا بينهم 3 سيدات وجاء ذلك بعد إعلان الحكومة في إيجازها اليومي عن تسجيل 8 وفيات.

مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور عدنان عباس كان قد قال مساء الخميس إن المركز تبلغ عن وفيات بعد إعلان الحكومة للايجار اليومي، 3 حالات في مستشفى الأمير حمزة بينهم شاب يبلغ من العمر 25 عاما إلى جانب سيدتين، وكذلك وفاة لسيدة في جرش.

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