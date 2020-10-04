الرئيسية | محليات الحظر الشامل يدخل حيز التنفيذ في بلدة القصر بالكرك

وطنا اليوم-عمان:بدأ عند الساعة السادسة من صباح الجمعة سريان قرار عزل وحظر التجول الشامل في بلدة القصر في محافظة الكرك، لمدة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.

وكانت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد وبناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات قد الأربعاء، عزل بلدة القصر في محافظة الكرك، وفرض حظر التجوّل الشامل فيها، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الجمعة الموافق للثاني من تشرين الأوّل 2020 ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.

واعلنت انه سيتمّ لاحقاً النظر في إمكانيّة تمديد قرار العزل وحظر التجوّل الشامل في البلدة، في ضوء الحالة الوبائيّة.

وتمّ تفويض محافظ الكرك باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقة.

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