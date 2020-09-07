بدء طلبات الانتقال من جامعة لاخرى ومن تخصص لآخر (رابط)

وطنا اليوم - اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى تبدأ اعتباراً من مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاثنين الخامس من الشهر الجاري.

وبينت الوزارة، أن تقديم الطالبات يتم من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية لعام 2020 فقط ، والذين تم ترشيحهم للقبول بقائمة القبول الموحد التي أعلنت قبل يومين، إضافةً إلى الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار التي أعلنت اليوم اضغط هنا .

http://admhec.gov.jo/univtrans2020/