الرئيسية | محليات هل بدأت المرحلة الثانية لهيكلة الديوان الملكي؟

وطنا اليوم - بعد اقالة المدير المالي في الديوان الملكي فقد بدأت تظهر مؤشرات توحي ببدء تدشين “هيكلية جديدة” تشغل جميع اوساط القرار قريبا في الديوان الملكي. ويعتبر المدير المالي من المفاصل الاساسية في الهيكل البيروقراطي للديوان الملكي وقد ينقل الموظف المستقيل إلى موقع آخر. وتنتظر الاوساط مؤشرات تغييرات هيكلية أكبر في مؤسسة الديوان الملكي تقلص عدد الموظفين الكبير وتحسم التداخل في الصلاحيات والتجاذبات بين كبار وصغار الموظفين. وكان العاهل الملك عبدالله الثاني قد قرر اعادة تسمية وتأطير المستشارين في القصر الملكي بشر الخصاونة وكمال الناصر ويعتقد بان قرارات مهمة في الطريق قد تسمح بإنضمام لاعبين جديد للمواقع العليا

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