“كورونا” في مقر وزارة الخارجية و12 وفاة بيوم واحد تقرع جرس الانذار

وطنا اليوم - الفيروس كورونا ينمو ويتوسع ويتمدد في الاردن كما لم يحصل من قبل.

ظهرت في فترة متاخرة مساء الخميس 16 إصابة على الاقل في مقر وزارة الخارجية التي ستتوقف خدماتها لأغراض التعقيم.

وقالت الخارجية في بيان لها انها ستقلص عدد الموظفين العاملين في مكاتبها وستوقف بعض الخدمات للمراجعين إلى ان يتسنى تعقيم المقر والمرافق.

وتم الاعلان عن اربع وفيات جديدة بالفيروس ليترفع عدد الوفيات إلى 12 حالة في يوم واحد وهو ما لم يسبق ان وصلت الارقام في الأردن وسط المزيد من المخاوف .

وتم الاعلان عن 1270 حالة الخميس وزادت في المساء نحو 50 اصابة وظهر جدل حول الفروقات بين فحوصات وزارة الصحة وفحوصات القطاع الخاص حسب المنصات الاجتماعية حيث اشتكى مواطنون من ظهور نتائج متعاكس في حالات عائلية.

ولم تعلن الحكومة بعد عن إستراتيجية محددة للتعامل مع الوباء في وضعه الجديد الذي نقل البلاد إلى مستويات متقدمة من الخطر.

وتحدثت مصادر خاصة ومطلعة لراي اليوم عن سيناريو سيء للغاية في ظل عدم توفر القدرة اصلا على الحظر الشامل او الاغلاق الكامل يتحدث عن تسجيل الاف الحالات في المنحنى الوبائي اذا لم تتقدم خطة جديدة فعالة .

ويبدو ان المخاوف الرسمية تتمعن الان في قراءة علمية تتحدث عن تسجيل 10 الاف اصابة بعد اكثر من اسبوعين في حال استمر الانتشار والمعدل الاجتماعي كما هو الان حيث اصبح تسجيل الف حالة وأكثر من الانباء العادية في الاردن.

وهو وضع يهدد استقرار “العمليات” أو الجانب العملياتي في مسألة الاشتباك مع الفيروس وسيدعم خيارات سيئة مثل تراجع او تكلس النظام الصحي الرسمي وفقدانه السيطرة وهو ما اعلنت عنه الحكومة اصلا مستبقة الاحداث بتصريح للناطق بإسمها الوزير أمجد عضايلة عبر فيه عن القلق على النظام الصحي.

وتبدو خطوط الحكومة مرتبكة في إعداد استراتيجية اشمل للتعاطي مع المستجدات خصوصا وان الوزراء في الطاقم يستعدون لرحيل الحكومة ولا يريد اي منهم التورط في قرارات وإجراءات قبل المغادرة تحسبا لأي مفاجآت في المعطيات السياسية وتقاسم الحقائب الوزارية.

ويساهم عدم التعجل في ترحيل الحكومة وإستقالتها الجماعية بتقليص خيارات المناورة خصوصا وان الكثير من تقنيات الحكومة خرجت عن سكة الخدمة مثل الاستقصاء الوبائي والتمكن من رصد كل الحالات وتوفير سرير مرضي لكل منها خصوصا بعد اعتماد العزل المنزلي.